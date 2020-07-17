Более 600 российских граждан вернулись из Азербайджана через дагестанский коридор
- Автор Габи
- 17 июля, 2020. Пятница 16:29
Группа из более 600 граждан Российской Федерации покинула территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в РД, для них организовали спецкоридор на российско-азербайджанской границе. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на министра по национальной политике и делам религий РД Энрика Муслимова.
Согласно его словам, многие вернувшиеся россиян - жители других регионов России. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
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