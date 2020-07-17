Группа из более 600 граждан Российской Федерации покинула территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в РД, для них организовали спецкоридор на российско-азербайджанской границе. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на министра по национальной политике и делам религий РД Энрика Муслимова.