ЗАМАНА - Министром энергетики Дагестана назначен Владимир Лемешко

Министром энергетики Дагестана назначен Владимир Лемешко

Автор
17 июля, 2020. Пятница 13:24
Министром энергетики Дагестана назначен Владимир Лемешко

В соответствии с указом Главы Республики Дагестан Владимира Васильева № 53 от 16.07.2020 года, согласно пункту 2 статьи 78 Конституции Республики Дагестан министром энергетики региона назначен Владимир Лемешко, до этого занимавший должность заместителя Председателя Правительства республики.

Министром энергетики Дагестана назначен Владимир Лемешко
Политика

Отметим, что Владимир Викторович Лемешко (1961 г. р.) до назначения на должность заместителя председателя Правительства Республики Дагестан в течение нескольких лет занимал руководящие должности в ведущих газовых компаниях РФ. Также у него имеются следующие ведомственные награды: Благодарность ОАО «Регионгазхолдинг», Почётное звание «Почётный работник газовой промышленности», Медаль Российского газового общества «За вклад в развитие газового дела в России».

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top