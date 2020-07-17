Министром энергетики Дагестана назначен Владимир Лемешко

В соответствии с указом Главы Республики Дагестан Владимира Васильева № 53 от 16.07.2020 года, согласно пункту 2 статьи 78 Конституции Республики Дагестан министром энергетики региона назначен Владимир Лемешко, до этого занимавший должность заместителя Председателя Правительства республики.

Отметим, что Владимир Викторович Лемешко (1961 г. р.) до назначения на должность заместителя председателя Правительства Республики Дагестан в течение нескольких лет занимал руководящие должности в ведущих газовых компаниях РФ. Также у него имеются следующие ведомственные награды: Благодарность ОАО «Регионгазхолдинг», Почётное звание «Почётный работник газовой промышленности», Медаль Российского газового общества «За вклад в развитие газового дела в России».