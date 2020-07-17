Отметим, что Владимир Викторович Лемешко (1961 г. р.) до назначения на должность заместителя председателя Правительства Республики Дагестан в течение нескольких лет занимал руководящие должности в ведущих газовых компаниях РФ. Также у него имеются следующие ведомственные награды: Благодарность ОАО «Регионгазхолдинг», Почётное звание «Почётный работник газовой промышленности», Медаль Российского газового общества «За вклад в развитие газового дела в России».
Министром энергетики Дагестана назначен Владимир Лемешко
- Автор Габи
- 17 июля, 2020. Пятница 13:24
В соответствии с указом Главы Республики Дагестан Владимира Васильева № 53 от 16.07.2020 года, согласно пункту 2 статьи 78 Конституции Республики Дагестан министром энергетики региона назначен Владимир Лемешко, до этого занимавший должность заместителя Председателя Правительства республики.
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