Следует отметить, что ранее Батыр Эмеев занимал должность заместителя министра промышленности и энергетики Республики Дагестан.
В Дагестане назначен министр промышленности и торговли
- Автор Габи
- 17 июля, 2020. Пятница 13:22
Указом Главы Республики Дагестан Владимира Васильева №52 от 16 июля 2020 года на должность министра промышленности и торговли республики назначен Батыр Эмеев.
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