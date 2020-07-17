ЗАМАНА - В Дагестане назначен министр промышленности и торговли

В Дагестане назначен министр промышленности и торговли

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17 июля, 2020. Пятница 13:22
В Дагестане назначен министр промышленности и торговли

Указом Главы Республики Дагестан Владимира Васильева №52 от 16 июля 2020 года на должность министра промышленности и торговли республики  назначен Батыр Эмеев.

В Дагестане назначен министр промышленности и торговли
Политика

Следует отметить, что ранее Батыр Эмеев занимал должность заместителя министра промышленности и энергетики Республики Дагестан.

 

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