ЗАМАНА - Под руководством Артёма Здунова рассмотрены перспективы развития овощеводства защищённого грунта

Под руководством Артёма Здунова рассмотрены перспективы развития овощеводства защищённого грунта

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17 июля, 2020. Пятница 13:18
Под руководством Артёма Здунова рассмотрены перспективы развития овощеводства защищённого грунта
Накануне, 16 июля, премьер-министр РД Артём Здунов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями тепличных хозяйств республики. На повестке дня стоял вопрос относительно состояния и перспектив развития овощеводства защищенного грунта в Республике Дагестан.
Под руководством Артёма Здунова рассмотрены перспективы развития овощеводства защищённого грунта
Политика

В обсуждении участвовали заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов, временно исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Арслан Арсланов, представители ассоциации теплиц, фермеры. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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