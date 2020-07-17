Под руководством Артёма Здунова рассмотрены перспективы развития овощеводства защищённого грунта

Накануне, 16 июля, премьер-министр РД Артём Здунов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями тепличных хозяйств республики. На повестке дня стоял вопрос относительно состояния и перспектив развития овощеводства защищенного грунта в Республике Дагестан.