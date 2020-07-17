Под руководством Артёма Здунова рассмотрены перспективы развития овощеводства защищённого грунта
- Автор Габи
- 17 июля, 2020. Пятница 13:18
Накануне, 16 июля, премьер-министр РД Артём Здунов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями тепличных хозяйств республики. На повестке дня стоял вопрос относительно состояния и перспектив развития овощеводства защищенного грунта в Республике Дагестан.
В обсуждении участвовали заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов, временно исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Арслан Арсланов, представители ассоциации теплиц, фермеры. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
Последнее от Габи
- Министром энергетики Дагестана назначен Владимир Лемешко
- В Дагестане назначен министр промышленности и торговли
- Под руководством Артёма Здунова рассмотрены перспективы развития овощеводства защищённого грунта
- В 29 дагестанских селах установят модульные ФАПы
- Нового чемпиона UFC встретили дома более 150 фанатов