ЗАМАНА - У российских границ насчитали 32 самолета-разведчика

У российских границ насчитали 32 самолета-разведчика

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17 июля, 2020. Пятница 03:39
У российских границ насчитали 32 самолета-разведчика

Воздушно-космические силы РФ за неделю выявили у границ страны 32 иностранных самолетов-разведчиков, сообщает "Лента.ру".

У российских границ насчитали 32 самолета-разведчика
Политика

Сообщают, что для перехвата возможных нарушений границы 4 раза были подняты по тревоге дежурные истребители из состава сил ПВО. Никаких нарушений воздушного пространства России допущено не было.

 

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