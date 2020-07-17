Сообщают, что для перехвата возможных нарушений границы 4 раза были подняты по тревоге дежурные истребители из состава сил ПВО. Никаких нарушений воздушного пространства России допущено не было.
У российских границ насчитали 32 самолета-разведчика
- Автор Мадина
- 17 июля, 2020. Пятница 03:39
Воздушно-космические силы РФ за неделю выявили у границ страны 32 иностранных самолетов-разведчиков, сообщает "Лента.ру".
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