Следует отметить, что предыдущим указом Умаханова освободили от должности руководителя министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан.
Сайгидпаша Умаханов назначен Полномочным представителем Главы РД в северном территориальном округе республики
- Автор Габи
- 16 июля, 2020. Четверг 17:08
Бывшего министра промышленности и энергетики Дагестана Сайгидпашу Умаханова назначили на должность Полномочного представителя Главы Республики Дагестан в северном территориальном округе региона. Такой указ был накануне подписан главой республики Владимиром Васильевым. Этот указ определяет расположение Полпредства Главы в Кизляре.
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