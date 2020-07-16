ЗАМАНА - Сайгидпаша Умаханов назначен Полномочным представителем Главы РД в северном территориальном округе республики

Сайгидпаша Умаханов назначен Полномочным представителем Главы РД в северном территориальном округе республики

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16 июля, 2020. Четверг 17:08
Сайгидпаша Умаханов назначен Полномочным представителем Главы РД в северном территориальном округе республики

Бывшего министра промышленности и энергетики Дагестана Сайгидпашу Умаханова назначили на должность Полномочного представителя Главы Республики Дагестан в северном территориальном округе региона. Такой указ был накануне подписан главой республики Владимиром Васильевым. Этот указ определяет расположение Полпредства Главы в Кизляре.

Сайгидпаша Умаханов назначен Полномочным представителем Главы РД в северном территориальном округе республики
Политика

Следует отметить, что предыдущим указом Умаханова освободили от должности руководителя министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан.

 

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