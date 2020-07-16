По сообщению Пескова, Владимир Путин посетит Крым в понедельник, 20 июля.
Путин перенес поездку в Крым
- Автор Мадина
- 16 июля, 2020. Четверг 14:09
Лидер РФ Владимир Путин перенес визит в Керчь, где должен был поучаствовать в церемонии закладки российских аналогов кораблей «Мистраль», сообщил его секретарь Дмитрий Песков, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Игорь Костюченко: «Мы планируем достичь целей нацпроекта за четыре года вместо оставшихся пяти»
- Игорь Костюченко: «Мы планируем достичь целей нацпроекта за четыре года вместо оставшихся пяти»
- Азербайджан сбил армянский беспилотник
- Федеральные каналы показали культуру Гумбета
- Федеральные каналы показали культуру Гумбета