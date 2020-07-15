ЗАМАНА - Раскрыто желание Трампа встретиться с Путиным до президентских выборов

Раскрыто желание Трампа встретиться с Путиным до президентских выборов

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15 июля, 2020. Среда 17:28
Раскрыто желание Трампа встретиться с Путиным до президентских выборов

Лидер США Дональд Трамп желает встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые пройдут 3 ноября текущего года. Эти сведения сообщила газета The Times, пишет "Лента.ру".

Раскрыто желание Трампа встретиться с Путиным до президентских выборов
Политика

Трамп хочет увидеться с Путиным на саммите лидеров «ядерной пятерки», которая является инициативой президента России. The Times пишет, что советники отговаривают Трампа о встрече, утверждая, что для него это будет бесполезным.

 

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