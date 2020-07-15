Раскрыто желание Трампа встретиться с Путиным до президентских выборов

Лидер США Дональд Трамп желает встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые пройдут 3 ноября текущего года. Эти сведения сообщила газета The Times, пишет "Лента.ру".

Трамп хочет увидеться с Путиным на саммите лидеров «ядерной пятерки», которая является инициативой президента России. The Times пишет, что советники отговаривают Трампа о встрече, утверждая, что для него это будет бесполезным.