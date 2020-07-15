ЗАМАНА - Путин и Меркель оказались недовольны Украиной

Путин и Меркель оказались недовольны Украиной

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15 июля, 2020. Среда 17:19
Путин и Меркель оказались недовольны Украиной

Лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в процессе телефонного звонка негативно оценили сообщение Украины о необходимости пересмотреть минские соглашения, пишет "Лента.ру".

Путин и Меркель оказались недовольны Украиной
Политика

Сообщают, что лидеры двух стран негативно оценили заявление представителей Украины.  Путин и Меркель сошлись во мнении, что на данный момент отсутствует альтернатива минским соглашениям как основы для урегулирования конфликта внутри Украины.

 

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