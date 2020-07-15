Сообщают, что лидеры двух стран негативно оценили заявление представителей Украины. Путин и Меркель сошлись во мнении, что на данный момент отсутствует альтернатива минским соглашениям как основы для урегулирования конфликта внутри Украины.
Путин и Меркель оказались недовольны Украиной
- Автор Мадина
- 15 июля, 2020. Среда 17:19
Лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в процессе телефонного звонка негативно оценили сообщение Украины о необходимости пересмотреть минские соглашения, пишет "Лента.ру".