ЗАМАНА - Артём Здунов посетил филиал завода АО «Азимут» в Махачкале

Артём Здунов посетил филиал завода АО «Азимут» в Махачкале

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15 июля, 2020. Среда 13:55
Артём Здунов посетил филиал завода АО «Азимут» в Махачкале
Накануне, 14 июля, премьер-министр РД Артём Здунов в сопровождении министра промышленности и энергетики республики Сайгидпаши Умаханова посетил завод АО «Азимут».
Артём Здунов посетил филиал завода АО «Азимут» в Махачкале
Политика

Группа компаний «Азимут» — один из главных разработчиков средств навигации и связи, он держит лидирующие позиции в сфере аэронавигационных и информационных систем. Компания свыше 25 лет проектирует, производит радиоэлектронное оборудование для систем управления воздушным движением, связи и передачи данных, систем навигации и посадки в интересах обеспечения полётов авиации каждого ведомства. Более подробную информацию об этом можно прочесть по ссылке.

 

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