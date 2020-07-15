Накануне, 14 июля, премьер-министр РД Артём Здунов в сопровождении министра промышленности и энергетики республики Сайгидпаши Умаханова посетил завод АО «Азимут».

Группа компаний «Азимут» — один из главных разработчиков средств навигации и связи, он держит лидирующие позиции в сфере аэронавигационных и информационных систем. Компания свыше 25 лет проектирует, производит радиоэлектронное оборудование для систем управления воздушным движением, связи и передачи данных, систем навигации и посадки в интересах обеспечения полётов авиации каждого ведомства. Более подробную информацию об этом можно прочесть по ссылке.