ЗАМАНА - Подсчитана доля готовых проголосовать за Канье Уэста американцев

Подсчитана доля готовых проголосовать за Канье Уэста американцев

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15 июля, 2020. Среда 02:34
Подсчитана доля готовых проголосовать за Канье Уэста американцев

Консалтинговая организация Redfield & Wilton Strategies в своем исследовании подсчитала долю граждан США, которые стали бы отдавать голос на президентских выборах за знаменитого рэпера Канье Уэста, пишет "Лента.ру".

Подсчитана доля готовых проголосовать за Канье Уэста американцев
Политика

Как показывает рейтинг, поддержать Уэста готовы лишь 2% граждан страны. Лидером в гонке на место президента США остается экс-вице-президент страны демократ Джозеф Байден (48%).

 

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