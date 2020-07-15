Как показывает рейтинг, поддержать Уэста готовы лишь 2% граждан страны. Лидером в гонке на место президента США остается экс-вице-президент страны демократ Джозеф Байден (48%).
Подсчитана доля готовых проголосовать за Канье Уэста американцев
- Автор Мадина
- 15 июля, 2020. Среда 02:34
Консалтинговая организация Redfield & Wilton Strategies в своем исследовании подсчитала долю граждан США, которые стали бы отдавать голос на президентских выборах за знаменитого рэпера Канье Уэста, пишет "Лента.ру".
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