Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой
- Автор Габи
- 09 июля, 2020. Четверг 14:06
Накануне, 8 июля, под руководством премьер-министра Республики Дагестан Артёма Здунова состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи относительно вопросов развития туризма в республике.
В нём также участвовали Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов и другие.
На совещании рассмотрели ситуацию с пассажиропотоком международного аэропорта «Махачкала».
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