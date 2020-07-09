ЗАМАНА - Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой

Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой

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09 июля, 2020. Четверг 14:06
Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой
Накануне, 8 июля, под руководством премьер-министра Республики Дагестан Артёма Здунова состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи относительно вопросов развития туризма в республике.
Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой
Политика
 В нём также участвовали Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов и другие.

На совещании рассмотрели ситуацию с пассажиропотоком международного аэропорта «Махачкала».

 

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