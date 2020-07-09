Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой

Накануне, 8 июля, под руководством премьер-министра Республики Дагестан Артёма Здунова состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи относительно вопросов развития туризма в республике.

В нём также участвовали Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов и другие.