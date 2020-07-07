ЗАМАНА - Артём Здунов провёл оперативное совещание по вопросу пожаров в лесах и на несанкционированных свалках в Дагестане

Артём Здунов провёл оперативное совещание по вопросу пожаров в лесах и на несанкционированных свалках в Дагестане

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07 июля, 2020. Вторник 16:16
Артём Здунов провёл оперативное совещание по вопросу пожаров в лесах и на несанкционированных свалках в Дагестане
Накануне, 6 июля, Премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов провел оперативное совещание в здании ГУ МЧС России по Дагестану с участием министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий республики Наримана Казимагамедова и главы дагестанской столицы Салмана Дадаева.
Артём Здунов провёл оперативное совещание по вопросу пожаров в лесах и на несанкционированных свалках в Дагестане
Политика

Главными темами обсуждения стали лесные пожары в республике и на несанкционированной свалке Махачкалы, которые нужно локализовать и потушить.

Министр сообщил, что за последнюю неделю в сутки поступает примерно 60-70 подобных вызовов. По его словам ситуация с лесными пожарами в регионе непростая. Более подробно можно прочесть здесь.

 

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