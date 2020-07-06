Как заметил Песков, это нагнетание антироссийской истерии в Украине.
Песков отметил, что такие заявления не улучшают ситуацию на юго-востоке Украины.
В Кремле назвали глупостью и нагнетанием обстановки заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы к подготовке украинского флота к войне с Российской Федерацией, подчеркнул пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков. Его слова приводит, сегодня, РИА Новости.
Как заметил Песков, это нагнетание антироссийской истерии в Украине.
Песков отметил, что такие заявления не улучшают ситуацию на юго-востоке Украины.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..