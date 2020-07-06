ЗАМАНА - Кремль отреагировал на заявление ВМС Украины о подготовке к войне с Россией

Кремль отреагировал на заявление ВМС Украины о подготовке к войне с Россией

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06 июля, 2020. Понедельник 13:53
Кремль отреагировал на заявление ВМС Украины о подготовке к войне с Россией

В Кремле назвали глупостью и нагнетанием обстановки заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы к подготовке украинского флота к войне с Российской Федерацией, подчеркнул пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков. Его слова приводит, сегодня, РИА Новости.

Кремль отреагировал на заявление ВМС Украины о подготовке к войне с Россией
Политика

Как заметил Песков, это нагнетание антироссийской истерии в Украине.

Песков отметил, что такие заявления не улучшают ситуацию на юго-востоке Украины.

 

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