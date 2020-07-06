Кремль отреагировал на заявление ВМС Украины о подготовке к войне с Россией

Автор Мадина

В Кремле назвали глупостью и нагнетанием обстановки заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы к подготовке украинского флота к войне с Российской Федерацией, подчеркнул пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков. Его слова приводит, сегодня, РИА Новости.