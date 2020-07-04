В России вступила в силу обновленная Конституция

В Российской Федерации в субботу, 4 июля, вступает в силу новая Конституция с поправками, которые были приняты на всенародном голосовании. Такое постановление лидера России Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации, передает "Лента.ру".