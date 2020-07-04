Всероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Требуется принять примерно 80-90 законов, дабы реализовать новые положения Конституции РФ.
В России вступила в силу обновленная Конституция
- Автор Мадина
- 04 июля, 2020. Суббота 04:07
В Российской Федерации в субботу, 4 июля, вступает в силу новая Конституция с поправками, которые были приняты на всенародном голосовании. Такое постановление лидера России Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации, передает "Лента.ру".
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