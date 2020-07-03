Владимир Васильев: «Кадровый потенциал дагестанских энергокомпаний бережно сохранён»

Главные для развития дагестанской энергетики вопросы обсудили сегодня, 2 июля, в ходе встречи Главы РД Владимира Васильева и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.

Виталий Иванов проинформировал руководителя республики о процессе мероприятий в рамках объединения двух дочерних энергокомпаний региона в один филиал и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии сетевой компании. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.