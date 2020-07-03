Виталий Иванов проинформировал руководителя республики о процессе мероприятий в рамках объединения двух дочерних энергокомпаний региона в один филиал и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии сетевой компании. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
Владимир Васильев: «Кадровый потенциал дагестанских энергокомпаний бережно сохранён»
- Автор Габи
- 03 июля, 2020. Пятница 12:12
Главные для развития дагестанской энергетики вопросы обсудили сегодня, 2 июля, в ходе встречи Главы РД Владимира Васильева и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.
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