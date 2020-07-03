ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Кадровый потенциал дагестанских энергокомпаний бережно сохранён»

Владимир Васильев: «Кадровый потенциал дагестанских энергокомпаний бережно сохранён»

Автор
03 июля, 2020. Пятница 12:12
Владимир Васильев: «Кадровый потенциал дагестанских энергокомпаний бережно сохранён»

Главные для развития дагестанской энергетики вопросы обсудили сегодня, 2 июля, в ходе встречи Главы РД Владимира Васильева и генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.

Владимир Васильев: «Кадровый потенциал дагестанских энергокомпаний бережно сохранён»
Политика

Виталий Иванов проинформировал руководителя республики о процессе мероприятий в рамках объединения двух дочерних энергокомпаний региона в один филиал и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии сетевой компании. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top