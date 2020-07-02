ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Люди видят, что власть не только говорит, но и выполняет свои обещания»

Владимир Васильев: «Люди видят, что власть не только говорит, но и выполняет свои обещания»

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02 июля, 2020. Четверг 17:02
Владимир Васильев: «Люди видят, что власть не только говорит, но и выполняет свои обещания»

Сегодня, 2 июля, Глава РД Владимир Васильев провёл встречу с председателем Избирательной комиссии Республики Дагестан Магомедом Дибировым. В процессе встречи руководитель Избиркома региона доложил об итогах голосования в республике по поправкам в Конституцию РФ.

Владимир Васильев: «Люди видят, что власть не только говорит, но и выполняет свои обещания»
Политика

Дибиров отметил, что голосование прошло с учётом требований республиканского Роспотребнадзора, на всех избирательных участках были необходимые средства индивидуальной защиты. Была обеспечена санитарная безопасность и социальное дистанцирование на участках для голосования.

Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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