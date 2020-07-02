В Дагестане согласно результатом обработки 100% протоколов за одобрение поправок к Конституции РФ проголосовало 89,19%, против - 10,24%. Явка составила 89,99%.
В Дагестане за одобрение поправок к Конституции РФ проголосовало 89,19%
- Автор Габи
- 02 июля, 2020. Четверг 11:54
1 июля состоялся последний день голосования по поправкам в Конституцию.
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