Трамп заявил, что наблюдая за тем, как уродливая эпидемия идет по всей планете, причиняя громадный ущерб и США, у него все больше и больше злости к Китаю.
Трамп рассказал о растущей злости на Китай
- Автор Мадина
- 01 июля, 2020. Среда 10:27
Лидер США Дональд Трамп поделился, что из-за коронавирусной пандемии у него поменялось отношение Китаю. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает "Лента.ру".
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