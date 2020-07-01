ЗАМАНА - Трамп рассказал о растущей злости на Китай

Трамп рассказал о растущей злости на Китай

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01 июля, 2020. Среда 10:27
Трамп рассказал о растущей злости на Китай

Лидер США Дональд Трамп поделился, что из-за коронавирусной пандемии у него поменялось отношение Китаю. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает "Лента.ру".

Трамп рассказал о растущей злости на Китай
Политика

Трамп заявил, что наблюдая за тем, как уродливая эпидемия идет по всей планете, причиняя громадный ущерб и США, у него все больше и больше злости к Китаю.

 

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