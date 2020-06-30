Жители Сергокалинского района активно участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, проинформировали в пресс-службе района.

Так, начальник отдела Cергокалинской районной администрации по взаимодействию с сельскими поселениями, общественный координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» Рукият Ахмедова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Она отметила, что Конституция РФ действительно нуждается в поправках, поскольку её приняли в очень сложное для нашей страны время.

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