Рукият Ахмедова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию
- Автор Габи
- 30 июня, 2020. Вторник 17:35
Жители Сергокалинского района активно участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, проинформировали в пресс-службе района.
Так, начальник отдела Cергокалинской районной администрации по взаимодействию с сельскими поселениями, общественный координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» Рукият Ахмедова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Она отметила, что Конституция РФ действительно нуждается в поправках, поскольку её приняли в очень сложное для нашей страны время.
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