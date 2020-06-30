ЗАМАНА - Явка на голосовании в Левашинском районе ожидается более 80%

Явка на голосовании в Левашинском районе ожидается более 80%

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30 июня, 2020. Вторник 17:17
Явка на голосовании в Левашинском районе ожидается более 80% Явка на голосовании в Левашинском районе ожидается более 80%

Сегодня 30 июня 2020 г. Председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан, Член Координационного совета региональных СМИ при Общественной палате РФ и главный редактор республиканской газеты «Замана» – Арсен Юсупов  посетил ряд избирательных участков Левашинского района.

Явка на голосовании в Левашинском районе ожидается более 80%
Политика

"В ходе голосования, на всех участках обеспечивается разведение потоков голосующих граждан на выход и на вход. Также, регулярно проводится дезинфекция, выдаются одноразовые средства индивидуальной защиты.
Однако хочется отметить, что явка за день до голосования была довольна низкая", – отметил главный редактор газеты "Замана".

Как прокомментировала данный факт председатель комиссии №0950 с. Цудахар – Зухра Курбанмагомедова, жители сёл активно участвуют в голосованиях и в выборах, и на этот раз она уверена, что явка будет не ниже 80% от численности избирателей.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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