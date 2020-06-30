Явка на голосовании в Левашинском районе ожидается более 80%

"В ходе голосования, на всех участках обеспечивается разведение потоков голосующих граждан на выход и на вход. Также, регулярно проводится дезинфекция, выдаются одноразовые средства индивидуальной защиты.

Однако хочется отметить, что явка за день до голосования была довольна низкая", – отметил главный редактор газеты "Замана".

Как прокомментировала данный факт председатель комиссии №0950 с. Цудахар – Зухра Курбанмагомедова, жители сёл активно участвуют в голосованиях и в выборах, и на этот раз она уверена, что явка будет не ниже 80% от численности избирателей.