Обращение Юрия Чайки в связи с Общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
- Автор Габи
- 30 июня, 2020. Вторник 12:51
Обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки в связи с Общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
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