Комиссия регионального Минздрава прибудет в Хасавюрт для выяснения инцидента с невыдачей президентских выплат врачам

Сегодня в нескольких дагестанских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что врачи хасавюртовской скорой помощи требуют президентских выплат у здания прокуратуры. Корреспондент издания «Мирмол» обратился в Министерство здравоохранения РД за разъяснениями касаемо этой ситуации.

Как проинформировали в ведомстве, в Хасавюртовской межрайонной станции скорой медицинской помощи на выдачу Президентских выплат в мае и апреле было запрошено 728,9 тысячи рублей, которые выплачены в полном объёме.

На заявленную медицинским учреждением сумму были обеспечены дополнительные выплаты 34 медицинским работникам за апрель и 38 работникам за май.

Кроме того, в июне эту выплату в общей сложности получило 54 работника организации и, в соответствии с данными Министерства здравоохранения, есть неизрасходованный остаток на счету хасавюртовской скорой помощи. В Минздраве РД также проинформировали о том, что во вторник, 30 июня, на место прибудет комиссия с проверкой. Об итогах проверки и принятых решениях также сообщат завтра.