Вчера, 29 июня, в Дагестана проголосовало 13% от общего количества граждан, которые включены в списки для голосования.
Члены избирательных комиссий, общественные наблюдатели снова начали свою деятельность на участках.
В процессе голосования обеспечивается разведение потоков голосующих граждан на выход и на вход. Проводится постоянная санитарная обработка помещений для голосования.
Отметим, что сегодня предпоследний день общероссийского голосования и если кто-то ещё не проголосовал, то это можно сделать также завтра, 1 июля. Официально этот день объявлен выходным.
Сегодня предпоследний день голосования
- Автор Габи
- 30 июня, 2020. Вторник 12:28
Сегодня, 30 июня, в 8 часов утра в Республике Дагестан продолжилось общероссийское голосование относительно вопроса одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Вчера, 29 июня, в Дагестана проголосовало 13% от общего количества граждан, которые включены в списки для голосования.
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