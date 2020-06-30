Сегодня предпоследний день голосования

Вчера, 29 июня, в Дагестана проголосовало 13% от общего количества граждан, которые включены в списки для голосования.

Члены избирательных комиссий, общественные наблюдатели снова начали свою деятельность на участках.

В процессе голосования обеспечивается разведение потоков голосующих граждан на выход и на вход. Проводится постоянная санитарная обработка помещений для голосования.

Отметим, что сегодня предпоследний день общероссийского голосования и если кто-то ещё не проголосовал, то это можно сделать также завтра, 1 июля. Официально этот день объявлен выходным.