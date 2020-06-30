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Международный гроссмейстер Джакай Джакаев и мастер спорта Александ Маркаров проголосовали по поправкам в Конституцию РФ
- Автор Габи
- 30 июня, 2020. Вторник 11:56
29 июня международный гроссмейстер, президент Федерации шахмат РД, региональный координатор Федерального партийного проекта "Детский спорт" Джакай Джакаев и мастер спорта СССР по футболу, директор ГБУ "РДЮСШ", член ВПП "Единая Россия" Александр Маркаров проголосовали на участке для голосования №1131, который расположен на территории махачкалинской гимназии N28.
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