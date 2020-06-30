ЗАМАНА - Международный гроссмейстер Джакай Джакаев и мастер спорта Александ Маркаров проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

Международный гроссмейстер Джакай Джакаев и мастер спорта Александ Маркаров проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

Автор
30 июня, 2020. Вторник 11:56
Международный гроссмейстер Джакай Джакаев и мастер спорта Александ Маркаров проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

29 июня международный гроссмейстер, президент Федерации шахмат РД, региональный координатор Федерального партийного проекта "Детский спорт" Джакай Джакаев и мастер спорта СССР по футболу, директор ГБУ "РДЮСШ", член ВПП "Единая Россия" Александр Маркаров проголосовали на участке для голосования №1131, который расположен на территории махачкалинской гимназии N28.

Международный гроссмейстер Джакай Джакаев и мастер спорта Александ Маркаров проголосовали по поправкам в Конституцию РФ
Политика

Более подобную информацию можно прочесть здесь.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top