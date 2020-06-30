Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Как сообщают, Трамп обзывал канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и винил ее в том, что она пребывает под влиянием России. А экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй он назвал дурой, раскритиковав ее бесхарактерность в отношении Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.

В ходе звонков лидер США унижал Мэй и Меркель и вел себя жестко. Отмечается, что речи Дональда Трампа были «почти садистскими и издевательскими». При этом президент России Владимир Путин и коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто «переигрывали» Трампа в личном разговоре.