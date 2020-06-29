Подчеркивается, что внутренние правила Интерпола не дают возможность выполнить запрос судебных властей Тегерана, так как организации запрещено «совершать какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера». По этой причине Иран получил отрицательный ответ на свою просьбу.
Интерпол отказал Ирану в аресте Трампа
- Автор Мадина
- 29 июня, 2020. Понедельник 18:00
Интерпол отказал Тегерану в требовании внести в международный розыск лидера США Дональда Трампа за смерть генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом пишет РИА Новости.