ЗАМАНА - Интерпол отказал Ирану в аресте Трампа

Интерпол отказал Ирану в аресте Трампа

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29 июня, 2020. Понедельник 18:00
Интерпол отказал Ирану в аресте Трампа

Интерпол отказал Тегерану в требовании внести в международный розыск лидера США Дональда Трампа за смерть генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом пишет РИА Новости.

Интерпол отказал Ирану в аресте Трампа
Политика

Подчеркивается, что внутренние правила Интерпола не дают возможность выполнить запрос судебных властей Тегерана, так как организации запрещено «совершать какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера». По этой причине Иран получил отрицательный ответ на свою просьбу.

 

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