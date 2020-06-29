Интерпол отказал Ирану в аресте Трампа

Интерпол отказал Тегерану в требовании внести в международный розыск лидера США Дональда Трампа за смерть генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что внутренние правила Интерпола не дают возможность выполнить запрос судебных властей Тегерана, так как организации запрещено «совершать какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера». По этой причине Иран получил отрицательный ответ на свою просьбу.