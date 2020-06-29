Накануне, 27 июня, премьер-министр Дагестана Артём Здунов встретился с директором УФПС РД АО «Почта России» Махачом Магомедовым. Было рассмотрено несколько вопросов относительно функционирования «Почты России» на территории региона.

В первую очередь Махач Магомедов сообщил о проблемах передачи в федеральную собственность объектов недвижимости, которые используются УФПС Республики Дагестан.

Следующий вопрос, который был озвучен Махачом Магомедовым, касался помещений для новых отделений почтовой связи. Более подробную информацию можно прочесть здесь.