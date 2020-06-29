ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана провёл встречу с региональным директором «Почты России»

Премьер-министр Дагестана провёл встречу с региональным директором «Почты России»

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29 июня, 2020. Понедельник 12:07
Премьер-министр Дагестана провёл встречу с региональным директором «Почты России»
Накануне, 27 июня, премьер-министр Дагестана Артём Здунов встретился с директором УФПС РД АО «Почта России» Махачом Магомедовым. Было рассмотрено несколько вопросов относительно функционирования «Почты России» на территории региона.
Премьер-министр Дагестана провёл встречу с региональным директором «Почты России»
Политика

В первую очередь Махач Магомедов сообщил о проблемах передачи в федеральную собственность объектов недвижимости, которые используются УФПС Республики Дагестан.

 

Следующий вопрос, который был озвучен Махачом Магомедовым, касался помещений для новых отделений почтовой связи. Более подробную информацию можно прочесть здесь.

 

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