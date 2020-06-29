Трамп назвал причину исключения России из G8

Экс-лидер США Барак Обама исключил Россию из «Большой восьмерки» (G8), так как на внешнеполитической арене Кремль полностью переиграл Белый дом. Об этом заявил нынешний президент США Дональд Трамп в своем Twitter, пишет "Лента.ру".

«РФ полностью переиграла Джо Байдена и Обаму, когда они были у власти, так явно обыграла, что экс-президент захотел сделать так, чтобы России не было в G8, которая в то время так именовалась. Американцы были слабы во всем, но особенно в отношении РФ», — заявил Дональд Трамп.