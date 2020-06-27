Проголосовал Ибрагимов на участке, открытом в здании министерства.
Как и прочие участники голосования, руководитель ведомства соблюдал все меры предосторожности, которые связаны с недопущением распространения COVID-19.
Министр по туризму и народным художественным промыслам Расул Ибрагимов выполнил свой гражданский долг и поучаствовал в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Проголосовал Ибрагимов на участке, открытом в здании министерства.
Как и прочие участники голосования, руководитель ведомства соблюдал все меры предосторожности, которые связаны с недопущением распространения COVID-19.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..