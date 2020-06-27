ЗАМАНА - Расул Ибрагимов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны

Расул Ибрагимов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны

Автор
27 июня, 2020. Суббота 11:41
Расул Ибрагимов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны

Министр по туризму и народным художественным промыслам Расул Ибрагимов выполнил свой гражданский долг и поучаствовал в голосовании по  поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Расул Ибрагимов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны
Политика

Проголосовал Ибрагимов на участке, открытом в здании министерства.

Как и прочие участники голосования, руководитель ведомства соблюдал все меры предосторожности, которые связаны с недопущением распространения COVID-19.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top