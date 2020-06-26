ЗАМАНА - 110-летняя махачкалинка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

110-летняя махачкалинка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Автор
26 июня, 2020. Пятница 19:42
110-летняя махачкалинка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Вот уже второй день в дагестанской столице функционируют участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ. 158 участковых избирательных комиссий открыли свои двери для жителей Махачкалы, желающих исполнить гражданский долг.

110-летняя махачкалинка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Политика

Выразить своё мнение о поправках в Конституцию можно и дома. Этим правом воспользовалась старейшая махачкалинка Хадижат Малаева.

Домой к 110-летней женщине прибыли члены УИК №1057, которые, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования, привезли бюллетень для голосования и ящик. Невзирая на более чем столетний возраст, бабушка Хадижат в присутствии членов семьи самостоятельно отметила «галочкой» выбранный пункт. Опуская бюллетень в ящик, долгожительница выразила благодарность членам УИК за посещение и возможность изъявить свою волю. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top