110-летняя махачкалинка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Вот уже второй день в дагестанской столице функционируют участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ. 158 участковых избирательных комиссий открыли свои двери для жителей Махачкалы, желающих исполнить гражданский долг.

Выразить своё мнение о поправках в Конституцию можно и дома. Этим правом воспользовалась старейшая махачкалинка Хадижат Малаева.

Домой к 110-летней женщине прибыли члены УИК №1057, которые, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования, привезли бюллетень для голосования и ящик. Невзирая на более чем столетний возраст, бабушка Хадижат в присутствии членов семьи самостоятельно отметила «галочкой» выбранный пункт. Опуская бюллетень в ящик, долгожительница выразила благодарность членам УИК за посещение и возможность изъявить свою волю. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.