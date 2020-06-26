Выразить своё мнение о поправках в Конституцию можно и дома. Этим правом воспользовалась старейшая махачкалинка Хадижат Малаева.
Домой к 110-летней женщине прибыли члены УИК №1057, которые, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования, привезли бюллетень для голосования и ящик. Невзирая на более чем столетний возраст, бабушка Хадижат в присутствии членов семьи самостоятельно отметила «галочкой» выбранный пункт. Опуская бюллетень в ящик, долгожительница выразила благодарность членам УИК за посещение и возможность изъявить свою волю. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.