Камил Давдиев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации
- Автор Габи
- 26 июня, 2020. Пятница 18:19
Сегодня, 26 июня, заместитель Председателя Народного Собрания РД вместе со своей семьей пришел на избирательный участок № 1060, который расположен в здании «Роспотребсоюза» в дагестанской столице.
При полном соблюдении мер безопасности были заполнены и опущены в урну бюллетени. Вице-спикер парламента подчеркнул, что его семья исполнила свой гражданский долг, и приняла участие в голосовании по поправкам в главный закон страны.
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