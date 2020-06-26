ЗАМАНА - Камил Давдиев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Камил Давдиев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

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26 июня, 2020. Пятница 18:19
Камил Давдиев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Сегодня, 26 июня, заместитель Председателя Народного Собрания РД вместе со своей семьей пришел на избирательный участок № 1060, который расположен в здании «Роспотребсоюза» в дагестанской столице.
Камил Давдиев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Политика
При полном соблюдении мер безопасности были заполнены и опущены в урну бюллетени. Вице-спикер парламента подчеркнул, что его семья исполнила свой гражданский долг, и приняла участие в голосовании по поправкам в главный закон страны.

 

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