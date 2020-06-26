ЗАМАНА - Сайгидахмед Ахмедов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Сайгидахмед Ахмедов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

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26 июня, 2020. Пятница 18:15
Сайгидахмед Ахмедов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Сегодня, 26 июня, Первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов участвовал в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации в участковой избирательной комиссии № 1105, которая расположена в здании ДГУ.

Сайгидахмед Ахмедов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Политика

Всех участников голосования у здания даггосуниверситета встречали импровизированным концертом - музыкой и патриотическими песнями, которые были организованы управлением культуры администрации Махачкалы, создавая праздничную атмосферу. Подробнее можно прочесть здесь

 

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