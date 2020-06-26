ЗАМАНА - Замминистра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в Дагестан

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в Дагестан

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26 июня, 2020. Пятница 13:27
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в Дагестан

Сегодня, 26 июня, в РД прилетел заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в Дагестан
Политика

В аэропорту "Уйташ" его встретили премьер-министр Дагестана Артем Здунов и командующий Каспийской флотилией Сергей-Пинчук. Тимур Иванов за время своего визита собирается ознакомиться с темпами постройки новых инфекционных госпиталей. По результатам осмотра строительных площадок пройдет собрание заместителя Министра обороны с правительством Дагестана, на котором обговорят актуальные темы.

 

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