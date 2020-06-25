ЗАМАНА - Трамп рассказал о намерении США поладить с Россией

Трамп рассказал о намерении США поладить с Россией

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25 июня, 2020. Четверг 08:33
Трамп рассказал о намерении США поладить с Россией

В США планируют наладить отношения с Россией, несмотря на то, что они перебрасывают американских солдат из Германии в Польшу. Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп, пишет "Лента.ру".

Трамп рассказал о намерении США поладить с Россией
Политика

Трамп заявил, что это посылает сильный сигнал России, но он думает, что более мощный сигнал России — это то, что Германия платит РФ миллиарды долларов за приобретение у нее энергоресурсов. "С учетом всего упомянутого, мы планируем наладить отношения с Россией. Мы хотим поладить со всеми", — заявил Трамп.

 

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