Трамп рассказал о намерении США поладить с Россией

В США планируют наладить отношения с Россией, несмотря на то, что они перебрасывают американских солдат из Германии в Польшу. Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп, пишет "Лента.ру".

Трамп заявил, что это посылает сильный сигнал России, но он думает, что более мощный сигнал России — это то, что Германия платит РФ миллиарды долларов за приобретение у нее энергоресурсов. "С учетом всего упомянутого, мы планируем наладить отношения с Россией. Мы хотим поладить со всеми", — заявил Трамп.