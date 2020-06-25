ЗАМАНА - Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

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25 июня, 2020. Четверг 02:27
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Лидер РФ Владимир Путин пригласил своего коллегу из Беларуси Александра Лукашенко на презентацию памятника Советскому солдату под Ржевом, которая пройдет 30 июня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал «Беларусь 1».

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Политика

Сообщают, что идея создания памятника принадлежит Союзному государству Беларуси и России. Согласится ли приехать на открытие памятника Лукашенко, станет известно в ближайшее время.

 

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