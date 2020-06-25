Сообщают, что идея создания памятника принадлежит Союзному государству Беларуси и России. Согласится ли приехать на открытие памятника Лукашенко, станет известно в ближайшее время.
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
- Автор Мадина
- 25 июня, 2020. Четверг 02:27
Лидер РФ Владимир Путин пригласил своего коллегу из Беларуси Александра Лукашенко на презентацию памятника Советскому солдату под Ржевом, которая пройдет 30 июня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал «Беларусь 1».
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