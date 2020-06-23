«Многих граждан объединило ясное осознание ситуации, понимание реальной опасности, того, что бороться с ней и победить можно только всей стран», — сказал Путин.
Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за пандемии
- Автор Мадина
- 23 июня, 2020. Вторник 17:16
В РФ не было растерянности из-за коронавирусной эпидемии, а напротив, многие граждане объединились. Ссылка на трансляцию тут.
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