Артём Здунов посетил генеральную репетицию военного парада к 75-летию Победы
- Автор Габи
- 23 июня, 2020. Вторник 13:56
Генеральную репетицию парада, который посвящён 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посетил Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов.
Отметим, в соответствии с указом Президента РФ, 24 июня в 10:00 в Каспийске, на площади Ленина, пройдёт парад с привлечением военной техники. Репетируют парад в городе с 17 июня.
В период репетиции Артём Здунов обсудил с представителями задействованных министерств и ведомств несколько организационных вопросов.
Предполагается, что в параде будут участвовать примерно 1,5 тысяч военнослужащих, 25 единиц военной техники, 10 самолетов и вертолетов.
В общем, генеральная репетиция прошла успешно. Участники убедились в полной готовности к проведению парада.
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