Артём Здунов посетил генеральную репетицию военного парада к 75-летию Победы

Генеральную репетицию парада, который посвящён 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посетил Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов.

Отметим, в соответствии с указом Президента РФ, 24 июня в 10:00 в Каспийске, на площади Ленина, пройдёт парад с привлечением военной техники. Репетируют парад в городе с 17 июня.

В период репетиции Артём Здунов обсудил с представителями задействованных министерств и ведомств несколько организационных вопросов.

Предполагается, что в параде будут участвовать примерно 1,5 тысяч военнослужащих, 25 единиц военной техники, 10 самолетов и вертолетов.

В общем, генеральная репетиция прошла успешно. Участники убедились в полной готовности к проведению парада.