Артём Здунов встретился с представителями непродовольственных рынков
- Автор Габи
- 23 июня, 2020. Вторник 13:50
Накануне, 22 июня, под руководством премьера-министра Республики Дагестан Артёма Здунова состоялась встреча с представителями непродовольственных рынков.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Дагестан Мурад Далгатов кратко изложил причины, по которым сотрудниками рынка не выполняется деятельность, и рассказал о том, что препятствует началу работы. Более подробную информацию можно прочесть здесь
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