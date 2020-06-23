Накануне, 22 июня, под руководством премьера-министра Республики Дагестан Артёма Здунова состоялась встреча с представителями непродовольственных рынков.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Дагестан Мурад Далгатов кратко изложил причины, по которым сотрудниками рынка не выполняется деятельность, и рассказал о том, что препятствует началу работы. Более подробную информацию можно прочесть здесь