Президент России поделится предварительными результатами борьбы с эпидемией коронавируса, расскажет о будущих целях, а также о состоянии дел в экономике, заявил Песков.
Он добавил, что выступление Путина пройдет примерно в 15.00 по мск.
Лидер РФ Владимир Путин обратится к стране сегодня, 23 июня, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Президент России поделится предварительными результатами борьбы с эпидемией коронавируса, расскажет о будущих целях, а также о состоянии дел в экономике, заявил Песков.
Он добавил, что выступление Путина пройдет примерно в 15.00 по мск.
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