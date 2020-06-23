Путин обратится к россиянам

Лидер РФ Владимир Путин обратится к стране сегодня, 23 июня, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России поделится предварительными результатами борьбы с эпидемией коронавируса, расскажет о будущих целях, а также о состоянии дел в экономике, заявил Песков.

Он добавил, что выступление Путина пройдет примерно в 15.00 по мск.