ЗАМАНА - В Азербайджан из России вернется 250 азербайджанцев

В Азербайджан из России вернется 250 азербайджанцев

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23 июня, 2020. Вторник 12:29
В Азербайджан из России вернется 250 азербайджанцев

Во исполнение указа лидера РФ Владимира Путина и его коллеги из Азербайджана Ильхама Алиева, руководитель РД Владимир Васильев и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе телефонного разговора согласовали увеличение числа азербайджанцев, возвращающихся через российскую границу на родину.

В Азербайджан из России вернется 250 азербайджанцев
Политика

По результатам работы двусторонней рабочей команды 23 июня через МАПП «Яраг-Казмаляр» пройдет 250 азербайджанцев, а 25 июня на территорию России вернется 450 россиян. Подробнее можно прочитать тут.

 

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