В Азербайджан из России вернется 250 азербайджанцев
- Автор Мадина
- 23 июня, 2020. Вторник 12:29
Во исполнение указа лидера РФ Владимира Путина и его коллеги из Азербайджана Ильхама Алиева, руководитель РД Владимир Васильев и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе телефонного разговора согласовали увеличение числа азербайджанцев, возвращающихся через российскую границу на родину.
По результатам работы двусторонней рабочей команды 23 июня через МАПП «Яраг-Казмаляр» пройдет 250 азербайджанцев, а 25 июня на территорию России вернется 450 россиян. Подробнее можно прочитать тут.