В США Путина поставили в пример Трампу

Лидер РФ Владимир Путин готовится к встречам основательнее, чем президент США Дональд Трамп. Об этом в передаче ABC News объявил экс-советник лидера США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет РИА Новости.

Как заявил Болтон, президент России знает людей, с которыми встречается, держит в голове цели и говорит лишь обдуманно. «Я считаю, что это тот уровень подготовки, серьезности, планирования всего заранее, что просто не присуще Трампу», — высказался Болтон.