Как заявил Болтон, президент России знает людей, с которыми встречается, держит в голове цели и говорит лишь обдуманно. «Я считаю, что это тот уровень подготовки, серьезности, планирования всего заранее, что просто не присуще Трампу», — высказался Болтон.
В США Путина поставили в пример Трампу
- Автор Мадина
- 22 июня, 2020. Понедельник 19:30
Лидер РФ Владимир Путин готовится к встречам основательнее, чем президент США Дональд Трамп. Об этом в передаче ABC News объявил экс-советник лидера США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет РИА Новости.
Последнее от Мадина
- В России ввели бесплатное питание школьников с 1-го по 4-й класс
- В Дагестане обговорили тему организации ЕГЭ-2020
- Премьер-министр Дагестана Артём Здунов принял участие в возложении цветов
- ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
- Российский экс-депутат расстрелял плывущую на лодке мимо его дома семью