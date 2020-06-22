ЗАМАНА - В США Путина поставили в пример Трампу

В США Путина поставили в пример Трампу

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22 июня, 2020. Понедельник 19:30
В США Путина поставили в пример Трампу

Лидер РФ Владимир Путин готовится к встречам основательнее, чем президент США Дональд Трамп. Об этом в передаче ABC News объявил экс-советник лидера США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет РИА Новости.

В США Путина поставили в пример Трампу
Политика

Как заявил Болтон, президент России знает людей, с которыми встречается, держит в голове цели и говорит лишь обдуманно. «Я считаю, что это тот уровень подготовки, серьезности, планирования всего заранее, что просто не присуще Трампу», — высказался Болтон.

 

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