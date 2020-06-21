Путин двумя словами прокомментировал возможность баллотироваться в 2024 году

Лидер РФ Владимир Путин не исключил вероятность того, что в случае принятия поправок к Конституции он будет выдвигаться на новый срок в 2024 году. Этот вопрос президент страны прокомментировал в интервью телеканалу «Россия 1», пишет РИА Новости.