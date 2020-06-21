ЗАМАНА - Путин двумя словами прокомментировал возможность баллотироваться в 2024 году

Путин двумя словами прокомментировал возможность баллотироваться в 2024 году

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21 июня, 2020. Воскресенье 20:51
Путин двумя словами прокомментировал возможность баллотироваться в 2024 году

Лидер РФ Владимир Путин не исключил вероятность того, что в случае принятия поправок к Конституции он будет выдвигаться на новый срок в 2024 году. Этот вопрос президент страны прокомментировал в интервью телеканалу «Россия 1», пишет РИА Новости.

Путин двумя словами прокомментировал возможность баллотироваться в 2024 году
Политика

Владимир Путин на такой вопрос ответил, что в будущем видно будет, пока он ничего конкретного для себя не решил.

 

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