Инсаф Хайруллин проинспектировал ход строительства детских садов в Новолакском районе

Заметим, что постройка детсадов идет по государственной программе России «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Так, в Новолакском районе в текущем году будут построены современные детские сады в селах Дучи на 90 мест, Шушия на 90 мест и Гамиях на 140 мест. Подробнее можно прочитать тут.