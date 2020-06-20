Заметим, что постройка детсадов идет по государственной программе России «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Так, в Новолакском районе в текущем году будут построены современные детские сады в селах Дучи на 90 мест, Шушия на 90 мест и Гамиях на 140 мест. Подробнее можно прочитать тут.
Инсаф Хайруллин проинспектировал ход строительства детских садов в Новолакском районе
- Автор Мадина
- 20 июня, 2020. Суббота 12:54
Инсаф Хайруллин ознакомился с процессом постройки детских садов в Новолакском районе.
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