ЗАМАНА - Артём Здунов вручил благодарности группе врачей из Москвы во главе с Проценко

Артём Здунов вручил благодарности группе врачей из Москвы во главе с Проценко

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20 июня, 2020. Суббота 00:30
Артём Здунов вручил благодарности группе врачей из Москвы во главе с Проценко

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов вручил в пятницу благодарности группе врачей, возглавляемой главным врачом московской больницы в Коммунарке Денисом Проценко, за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.

Артём Здунов вручил благодарности группе врачей из Москвы во главе с Проценко
Политика

Проценко возглавляет вторую бригаду московских специалистов, которые направлены в Дагестан для того, чтобы помогать в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригада под его руководством прибыла в регион 10 июня. Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС

 

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