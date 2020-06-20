Артём Здунов вручил благодарности группе врачей из Москвы во главе с Проценко

Автор Габи

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов вручил в пятницу благодарности группе врачей, возглавляемой главным врачом московской больницы в Коммунарке Денисом Проценко, за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.