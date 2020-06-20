Проценко возглавляет вторую бригаду московских специалистов, которые направлены в Дагестан для того, чтобы помогать в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригада под его руководством прибыла в регион 10 июня. Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
Артём Здунов вручил благодарности группе врачей из Москвы во главе с Проценко
- Автор Габи
- 20 июня, 2020. Суббота 00:30
Премьер-министр Дагестана Артем Здунов вручил в пятницу благодарности группе врачей, возглавляемой главным врачом московской больницы в Коммунарке Денисом Проценко, за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.
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