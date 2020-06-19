ЗАМАНА - Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

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19 июня, 2020. Пятница 20:37
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Россия начнет пускать иностранцев в страну по белорусским визам, а Белоруссия — по российским. Соглашение о взаимном признании виз было подписано в ходе визита главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Беларусь сегодня, 19 июня. Об этом пишет РИА Новости.

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз
Политика

Теперь жители зарубежных стран могут приехать в Россию по белорусским визам и оставаться на ее территории вплоть до окончания ее срока действия. Такие же правила будут работать и в Беларуси: граждане зарубежных стран смогут приезжать в Беларусь по российским визам.

 

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