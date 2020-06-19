США пообещали не дать России и Китаю наращивать ядерное вооружение

США не дадут России и Китаю идти вперед в модернизации и увеличении запасов ядерного вооружения. Об этом в интервью CBS News сообщил постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд.

Он рассказал, что США тоже модернизируют свой склад, но не прибавляют в количестве техники. Как он заметил, США постоянно приходится иметь дело с вызовами со стороны Российской Федерации и Китая. По его словам, США не собирается игнорировать это.