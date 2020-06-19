Артём Здунов распорядился сдать детский сад в Буйнакске к 1 сентября
- Автор Габи
- 19 июня, 2020. Пятница 15:35
Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов, накануне, 18 июня, в ходе рабочей поездки в Буйнакск ознакомился со строительством нового детского сада на улице Али - Клыча на 60 мест.
Пока рассматривали объект, застройщик поделился, что он находится в высокой степени готовности, все сети завершены, внутренние работы находятся на финишной стадии отделки. Готов забор, благоустраивается территория. Более подробную информацию можно прочесть здесь.
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