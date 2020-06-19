ЗАМАНА - Артём Здунов ознакомился с ходом строительства детского сада на 250 мест в Буйнакске

Артём Здунов ознакомился с ходом строительства детского сада на 250 мест в Буйнакске

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19 июня, 2020. Пятница 14:50
Артём Здунов ознакомился с ходом строительства детского сада на 250 мест в Буйнакске
Премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов накануне, 18 июня, в ходе рабочей поездки в город Буйнакск ознакомился с процессом строительства нового детского сада на 250 мест.
Артём Здунов ознакомился с ходом строительства детского сада на 250 мест в Буйнакске
Политика
 
Объект планируется сдать в конце этого года, общая площадь основного здания составляет 4702 м2. На сегодняшний день выполнены земляные работы на 70%, работы по устройству фундамента – на 30%. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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