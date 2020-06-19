ЗАМАНА - Артём Здунов посетил Буйнакскую обувную фабрику

Артём Здунов посетил Буйнакскую обувную фабрику

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19 июня, 2020. Пятница 14:43
Артём Здунов посетил Буйнакскую обувную фабрику
Премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов посетил накануне, 18 июня, Буйнакскую обувную фабрику.
Артём Здунов посетил Буйнакскую обувную фабрику
Политика

Здесь председатель правительства изучил действующее производство и обсудил с руководством компании, находящейся на рынке обувной отрасли примерно 10 лет, перспективы дальнейшего развития и поддержки.

Сейчас на предприятии функционирует 60 обувщиков, среднемесячная заработная плата которых составляет 25 тыс.руб. За прошедший год объёмы производства, основное направление которого – гражданская модельная обувь, составили 577 млн руб. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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