Премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов посетил накануне, 18 июня, Буйнакскую обувную фабрику.

Здесь председатель правительства изучил действующее производство и обсудил с руководством компании, находящейся на рынке обувной отрасли примерно 10 лет, перспективы дальнейшего развития и поддержки.

Сейчас на предприятии функционирует 60 обувщиков, среднемесячная заработная плата которых составляет 25 тыс.руб. За прошедший год объёмы производства, основное направление которого – гражданская модельная обувь, составили 577 млн руб. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь